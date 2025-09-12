Daugiau apie PERC

Perion kaina (PERC)

Neįtraukta į sąrašą

1 PERC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00763029
-55.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Perion (PERC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:10:06(UTC+8)

Perion (PERC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00550457
24 val. žemiausia
$ 0.02490499
24 val. aukščiausia

$ 0.00550457
$ 0.02490499
$ 1.15
$ 0.00550457
+0.16%

-55.21%

-36.83%

-36.83%

Perion (PERC) realiojo laiko kaina yra $0.00763029. Per pastarąsias 24 valandas PERC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00550457 iki aukščiausios $ 0.02490499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PERC kaina yra $ 1.15, o žemiausia – $ 0.00550457.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PERC per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -55.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -36.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Perion (PERC) rinkos informacija

$ 300.76K
--
$ 763.20K
39.41M
100,000,000.0
Dabartinė Perion rinkos kapitalizacija yra $ 300.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PERC apyvartoje yra 39.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 763.20K

Perion (PERC) kainos istorija USD

Šiandienos Perion kainos pokytis į USD: $ -0.009406169231881104.
Perion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039425593.
Perion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024318962.
Perion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002419306912674628.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.009406169231881104-55.21%
30 dienų$ -0.0039425593-51.66%
60 dienų$ -0.0024318962-31.87%
90 dienų$ -0.002419306912674628-24.07%

Kas yra Perion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Perion (PERC) išteklius

Oficiali svetainė

Perion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Perion (PERC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Perion (PERC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Perion prognozes.

Peržiūrėkite Perion kainos prognozę dabar!

PERC į vietos valiutas

Perion (PERC) Tokenomika

Supratimas apie Perion (PERC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PERCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Perion (PERC)

Kiek Perion(PERC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PERC kaina USD valiuta yra 0.00763029USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PERC į USD kaina?
Dabartinė PERC kaina USD valiuta yra $ 0.00763029. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Perion rinkos kapitalizacija?
PERC rinkos kapitalizacija yra $ 300.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PERC apyvartoje?
PERC apyvartoje yra 39.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PERC kaina?
PERC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.15USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PERC kaina?
PERC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00550457USD.
Kokia yra PERC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PERC yra --USD.
Ar PERC kaina šiais metais kils?
PERC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PERC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Perion (PERC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.