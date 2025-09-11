Penpie kaina (PNP)
Penpie (PNP) realiojo laiko kaina yra $2.86. Per pastarąsias 24 valandas PNP svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.83 iki aukščiausios $ 3.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNP kaina yra $ 7.01, o žemiausia – $ 0.589859.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNP per pastarąją valandą pasikeitė -2.64%, per 24 valandas – -7.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Penpie rinkos kapitalizacija yra $ 15.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PNP apyvartoje yra 5.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.60M
Šiandienos Penpie kainos pokytis į USD: $ -0.243496677040677.
Penpie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.6043302980.
Penpie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3203445960.
Penpie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0206403542942467.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.243496677040677
|-7.85%
|30 dienų
|$ -0.6043302980
|-21.13%
|60 dienų
|$ -0.3203445960
|-11.20%
|90 dienų
|$ +0.0206403542942467
|+0.73%
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
