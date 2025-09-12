PEAKDEFI kaina (PEAK)
PEAKDEFI (PEAK) realiojo laiko kaina yra $0.00020423. Per pastarąsias 24 valandas PEAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020108 iki aukščiausios $ 0.00025104 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAK kaina yra $ 0.885608, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PEAKDEFI rinkos kapitalizacija yra $ 338.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEAK apyvartoje yra 1.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 2082993487.633807. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.37K
Šiandienos PEAKDEFI kainos pokytis į USD: $ 0.
PEAKDEFI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000056157.
PEAKDEFI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000143210.
PEAKDEFI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002332047406833998.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.13%
|30 dienų
|$ +0.0000056157
|+2.75%
|60 dienų
|$ -0.0000143210
|-7.01%
|90 dienų
|$ -0.00002332047406833998
|-10.24%
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
