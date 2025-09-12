Daugiau apie PFROG

Peace Frog logotipas

Peace Frog kaina (PFROG)

Neįtraukta į sąrašą

1 PFROG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.10%1D
USD
Peace Frog (PFROG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:03:44(UTC+8)

Peace Frog (PFROG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+3.11%

+1.95%

+1.95%

Peace Frog (PFROG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PFROG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PFROG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PFROG per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Peace Frog (PFROG) rinkos informacija

$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K

--
----

$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Peace Frog rinkos kapitalizacija yra $ 23.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PFROG apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.10K

Peace Frog (PFROG) kainos istorija USD

Šiandienos Peace Frog kainos pokytis į USD: $ 0.
Peace Frog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Peace Frog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Peace Frog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.11%
30 dienų$ 0-10.75%
60 dienų$ 0+8.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra Peace Frog (PFROG)

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

Peace Frog (PFROG) išteklius

Oficiali svetainė

Peace Frog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Peace Frog (PFROG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Peace Frog (PFROG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Peace Frog prognozes.

Peržiūrėkite Peace Frog kainos prognozę dabar!

PFROG į vietos valiutas

Peace Frog (PFROG) Tokenomika

Supratimas apie Peace Frog (PFROG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PFROGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Peace Frog (PFROG)

Kiek Peace Frog(PFROG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PFROG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PFROG į USD kaina?
Dabartinė PFROG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Peace Frog rinkos kapitalizacija?
PFROG rinkos kapitalizacija yra $ 23.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PFROG apyvartoje?
PFROG apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PFROG kaina?
PFROG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PFROG kaina?
PFROG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PFROG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PFROG yra --USD.
Ar PFROG kaina šiais metais kils?
PFROG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PFROG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.