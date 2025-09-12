Daugiau apie PAIRS

Pairs logotipas

Pairs kaina (PAIRS)

Neįtraukta į sąrašą

1 PAIRS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
USD
Pairs (PAIRS) kainos grafikas realiu laiku
Pairs (PAIRS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+1.89%

+3.88%

+3.88%

Pairs (PAIRS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PAIRS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAIRS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAIRS per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pairs (PAIRS) rinkos informacija

$ 500.24K
$ 500.24K$ 500.24K

--
----

$ 500.24K
$ 500.24K$ 500.24K

8.00B
8.00B 8.00B

8,000,000,000.0
8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Dabartinė Pairs rinkos kapitalizacija yra $ 500.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAIRS apyvartoje yra 8.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 8000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 500.24K

Pairs (PAIRS) kainos istorija USD

Šiandienos Pairs kainos pokytis į USD: $ 0.
Pairs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pairs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pairs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.89%
30 dienų$ 0-35.46%
60 dienų$ 0-34.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Pairs (PAIRS) išteklius

Pairs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pairs (PAIRS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pairs (PAIRS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pairs prognozes.

PAIRS į vietos valiutas

Pairs (PAIRS) Tokenomika

Supratimas apie Pairs (PAIRS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAIRSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pairs (PAIRS)

Kiek Pairs(PAIRS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAIRS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAIRS į USD kaina?
Dabartinė PAIRS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pairs rinkos kapitalizacija?
PAIRS rinkos kapitalizacija yra $ 500.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAIRS apyvartoje?
PAIRS apyvartoje yra 8.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAIRS kaina?
PAIRS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAIRS kaina?
PAIRS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PAIRS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAIRS yra --USD.
Ar PAIRS kaina šiais metais kils?
PAIRS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAIRS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

