ORO logotipas

ORO kaina (ORO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ORO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00251216
$0.00251216$0.00251216
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ORO (ORO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:01:34(UTC+8)

ORO (ORO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.814702
$ 0.814702$ 0.814702

$ 0.00209899
$ 0.00209899$ 0.00209899

--

--

0.00%

0.00%

ORO (ORO) realiojo laiko kaina yra $0.00251216. Per pastarąsias 24 valandas ORO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORO kaina yra $ 0.814702, o žemiausia – $ 0.00209899.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ORO (ORO) rinkos informacija

$ 29.33K
$ 29.33K$ 29.33K

--
----

$ 246.43K
$ 246.43K$ 246.43K

11.68M
11.68M 11.68M

98,095,215.060924
98,095,215.060924 98,095,215.060924

Dabartinė ORO rinkos kapitalizacija yra $ 29.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ORO apyvartoje yra 11.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 98095215.060924. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 246.43K

ORO (ORO) kainos istorija USD

Šiandienos ORO kainos pokytis į USD: $ 0.
ORO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000116622.
ORO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001632755.
ORO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000116622-0.46%
60 dienų$ -0.0001632755-6.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra ORO (ORO)

ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi.

ORO (ORO) išteklius

Oficiali svetainė

ORO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ORO (ORO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORO (ORO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORO prognozes.

Peržiūrėkite ORO kainos prognozę dabar!

ORO į vietos valiutas

ORO (ORO) Tokenomika

Supratimas apie ORO (ORO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ORO (ORO)

Kiek ORO(ORO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORO kaina USD valiuta yra 0.00251216USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORO į USD kaina?
Dabartinė ORO kaina USD valiuta yra $ 0.00251216. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ORO rinkos kapitalizacija?
ORO rinkos kapitalizacija yra $ 29.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORO apyvartoje?
ORO apyvartoje yra 11.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORO kaina?
ORO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.814702USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORO kaina?
ORO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00209899USD.
Kokia yra ORO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORO yra --USD.
Ar ORO kaina šiais metais kils?
ORO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:01:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.