OPCAT kaina (OPCAT)
-0.30%
-17.47%
-25.78%
-25.78%
OPCAT (OPCAT) realiojo laiko kaina yra $0.088696. Per pastarąsias 24 valandas OPCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.071015 iki aukščiausios $ 0.110838 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPCAT kaina yra $ 1.5, o žemiausia – $ 0.052453.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPCAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -17.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė OPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 1.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPCAT apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.86M
Šiandienos OPCAT kainos pokytis į USD: $ -0.0187874151230004.
OPCAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0346066513.
OPCAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0213317073.
OPCAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0187874151230004
|-17.47%
|30 dienų
|$ +0.0346066513
|+39.02%
|60 dienų
|$ +0.0213317073
|+24.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.
