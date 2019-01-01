OMEGA (OMEGA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOMEGA (OMEGA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OMEGA (OMEGA) Informacija

OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join.

OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

Oficiali svetainė:
https://ape.express/explore/0xa3d57f48a2e1ecf6cd7140904b6fbf7b6a37063f

OMEGA (OMEGA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OMEGA (OMEGA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 168.53K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 168.53K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00487617
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00016853
OMEGA (OMEGA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OMEGA (OMEGA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OMEGA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OMEGA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OMEGA tokenomiką, galite peržiūrėti OMEGA tokeno kainą realiuoju laiku!

OMEGA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda OMEGA? Mūsų OMEGA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.