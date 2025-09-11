Daugiau apie OHM

OHM Kainos informacija

OHM Oficiali svetainė

OHM Tokenomika

OHM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Olympus logotipas

Olympus kaina (OHM)

Neįtraukta į sąrašą

1 OHM į USD – tiesioginė kaina:

$23.02
$23.02$23.02
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Olympus (OHM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:34:11(UTC+8)

Olympus (OHM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 22.85
$ 22.85$ 22.85
24 val. žemiausia
$ 23.24
$ 23.24$ 23.24
24 val. aukščiausia

$ 22.85
$ 22.85$ 22.85

$ 23.24
$ 23.24$ 23.24

$ 1,415.26
$ 1,415.26$ 1,415.26

$ 7.54
$ 7.54$ 7.54

-0.40%

-0.18%

+0.91%

+0.91%

Olympus (OHM) realiojo laiko kaina yra $23.02. Per pastarąsias 24 valandas OHM svyravo nuo žemiausios kainos $ 22.85 iki aukščiausios $ 23.24 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OHM kaina yra $ 1,415.26, o žemiausia – $ 7.54.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OHM per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Olympus (OHM) rinkos informacija

$ 376.33M
$ 376.33M$ 376.33M

--
----

$ 482.36M
$ 482.36M$ 482.36M

16.38M
16.38M 16.38M

20,990,170.26195225
20,990,170.26195225 20,990,170.26195225

Dabartinė Olympus rinkos kapitalizacija yra $ 376.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OHM apyvartoje yra 16.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 20990170.26195225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 482.36M

Olympus (OHM) kainos istorija USD

Šiandienos Olympus kainos pokytis į USD: $ -0.04277199796337.
Olympus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3457857220.
Olympus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.0060226520.
Olympus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.713411905643057.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.04277199796337-0.18%
30 dienų$ +0.3457857220+1.50%
60 dienų$ +2.0060226520+8.71%
90 dienų$ +3.713411905643057+19.23%

Kas yra Olympus (OHM)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Olympus (OHM) išteklius

Oficiali svetainė

Olympus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Olympus (OHM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Olympus (OHM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Olympus prognozes.

Peržiūrėkite Olympus kainos prognozę dabar!

OHM į vietos valiutas

Olympus (OHM) Tokenomika

Supratimas apie Olympus (OHM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OHMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Olympus (OHM)

Kiek Olympus(OHM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OHM kaina USD valiuta yra 23.02USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OHM į USD kaina?
Dabartinė OHM kaina USD valiuta yra $ 23.02. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Olympus rinkos kapitalizacija?
OHM rinkos kapitalizacija yra $ 376.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OHM apyvartoje?
OHM apyvartoje yra 16.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OHM kaina?
OHM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,415.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OHM kaina?
OHM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 7.54USD.
Kokia yra OHM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OHM yra --USD.
Ar OHM kaina šiais metais kils?
OHM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OHM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:34:11(UTC+8)

Olympus (OHM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.