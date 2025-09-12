Daugiau apie OINK

Oink logotipas

Oink kaina (OINK)

Neįtraukta į sąrašą

1 OINK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Oink (OINK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:59:10(UTC+8)

Oink (OINK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+2.01%

+1.31%

+1.31%

Oink (OINK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OINK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OINK per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Oink (OINK) rinkos informacija

$ 13.59K
$ 13.59K$ 13.59K

--
----

$ 22.43K
$ 22.43K$ 22.43K

42.05B
42.05B 42.05B

69,400,847,255.62346
69,400,847,255.62346 69,400,847,255.62346

Dabartinė Oink rinkos kapitalizacija yra $ 13.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OINK apyvartoje yra 42.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 69400847255.62346. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.43K

Oink (OINK) kainos istorija USD

Šiandienos Oink kainos pokytis į USD: $ 0.
Oink 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Oink 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Oink 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.01%
30 dienų$ 0+9.98%
60 dienų$ 0+41.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Oink (OINK)

Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.

Oink (OINK) išteklius

Oficiali svetainė

Oink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Oink (OINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Oink (OINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Oink prognozes.

Peržiūrėkite Oink kainos prognozę dabar!

OINK į vietos valiutas

Oink (OINK) Tokenomika

Supratimas apie Oink (OINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Oink (OINK)

Kiek Oink(OINK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OINK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OINK į USD kaina?
Dabartinė OINK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Oink rinkos kapitalizacija?
OINK rinkos kapitalizacija yra $ 13.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OINK apyvartoje?
OINK apyvartoje yra 42.05BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OINK kaina?
OINK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OINK kaina?
OINK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OINK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OINK yra --USD.
Ar OINK kaina šiais metais kils?
OINK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OINK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:59:10(UTC+8)

