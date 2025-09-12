Daugiau apie OBOT

Obortech kaina (OBOT)

Neįtraukta į sąrašą

1 OBOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00745888
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Obortech (OBOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:53:45(UTC+8)

Obortech (OBOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00726639
24 val. žemiausia
$ 0.00755699
24 val. aukščiausia

$ 0.00726639
$ 0.00755699
$ 0.132549
$ 0
+0.29%

+1.05%

-1.25%

-1.25%

Obortech (OBOT) realiojo laiko kaina yra $0.00745888. Per pastarąsias 24 valandas OBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00726639 iki aukščiausios $ 0.00755699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBOT kaina yra $ 0.132549, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Obortech (OBOT) rinkos informacija

$ 1.47M
--
$ 2.24M
197.50M
300,000,000.0
Dabartinė Obortech rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OBOT apyvartoje yra 197.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.24M

Obortech (OBOT) kainos istorija USD

Šiandienos Obortech kainos pokytis į USD: $ 0.
Obortech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000198286.
Obortech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026381924.
Obortech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001780002597071783.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.05%
30 dienų$ -0.0000198286-0.26%
60 dienų$ +0.0026381924+35.37%
90 dienų$ +0.001780002597071783+31.34%

Kas yra Obortech (OBOT)

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

Obortech (OBOT) išteklius

Oficiali svetainė

Obortech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Obortech (OBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Obortech (OBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Obortech prognozes.

Peržiūrėkite Obortech kainos prognozę dabar!

OBOT į vietos valiutas

Obortech (OBOT) Tokenomika

Supratimas apie Obortech (OBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Obortech (OBOT)

Kiek Obortech(OBOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBOT kaina USD valiuta yra 0.00745888USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBOT į USD kaina?
Dabartinė OBOT kaina USD valiuta yra $ 0.00745888. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Obortech rinkos kapitalizacija?
OBOT rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBOT apyvartoje?
OBOT apyvartoje yra 197.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBOT kaina?
OBOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.132549USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBOT kaina?
OBOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OBOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBOT yra --USD.
Ar OBOT kaina šiais metais kils?
OBOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Obortech (OBOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.