Obortech (OBOT) realiojo laiko kaina yra $0.00745888. Per pastarąsias 24 valandas OBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00726639 iki aukščiausios $ 0.00755699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBOT kaina yra $ 0.132549, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Obortech rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OBOT apyvartoje yra 197.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.24M
Šiandienos Obortech kainos pokytis į USD: $ 0.
Obortech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000198286.
Obortech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026381924.
Obortech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001780002597071783.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.05%
|30 dienų
|$ -0.0000198286
|-0.26%
|60 dienų
|$ +0.0026381924
|+35.37%
|90 dienų
|$ +0.001780002597071783
|+31.34%
OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.
Supratimas apie Obortech (OBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.