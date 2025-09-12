Daugiau apie OAX

OAX kaina (OAX)

1 OAX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01320171
-2.00%1D
USD
OAX (OAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:53:38(UTC+8)

OAX (OAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01303175
24 val. žemiausia
$ 0.01374213
24 val. aukščiausia

$ 0.01303175
$ 0.01374213
$ 2.34
$ 0.00953392
+0.92%

-2.00%

-6.04%

-6.04%

OAX (OAX) realiojo laiko kaina yra $0.0132017. Per pastarąsias 24 valandas OAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01303175 iki aukščiausios $ 0.01374213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OAX kaina yra $ 2.34, o žemiausia – $ 0.00953392.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OAX per pastarąją valandą pasikeitė +0.92%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OAX (OAX) rinkos informacija

$ 737.17K
--
$ 1.32M
55.79M
100,000,000.0
Dabartinė OAX rinkos kapitalizacija yra $ 737.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OAX apyvartoje yra 55.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.32M

OAX (OAX) kainos istorija USD

Šiandienos OAX kainos pokytis į USD: $ -0.00027015671535488.
OAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009275025.
OAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012022471.
OAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000944132420018115.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00027015671535488-2.00%
30 dienų$ -0.0009275025-7.02%
60 dienų$ -0.0012022471-9.10%
90 dienų$ -0.000944132420018115-6.67%

Kas yra OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

OAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OAX (OAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OAX (OAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OAX prognozes.

Peržiūrėkite OAX kainos prognozę dabar!

OAX į vietos valiutas

OAX (OAX) Tokenomika

Supratimas apie OAX (OAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OAX (OAX)

Kiek OAX(OAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OAX kaina USD valiuta yra 0.0132017USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OAX į USD kaina?
Dabartinė OAX kaina USD valiuta yra $ 0.0132017. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OAX rinkos kapitalizacija?
OAX rinkos kapitalizacija yra $ 737.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OAX apyvartoje?
OAX apyvartoje yra 55.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OAX kaina?
OAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.34USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OAX kaina?
OAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00953392USD.
Kokia yra OAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OAX yra --USD.
Ar OAX kaina šiais metais kils?
OAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:53:38(UTC+8)

OAX (OAX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.