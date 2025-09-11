O Intelligence Coin kaina (OI)
O Intelligence Coin (OI) realiojo laiko kaina yra $27,998,793. Per pastarąsias 24 valandas OI svyravo nuo žemiausios kainos $ 17,251,363 iki aukščiausios $ 29,083,984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OI kaina yra $ 213,062,243, o žemiausia – $ 7,375,145.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OI per pastarąją valandą pasikeitė +3.51%, per 24 valandas – +58.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +126.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė O Intelligence Coin rinkos kapitalizacija yra $ 28.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OI apyvartoje yra 1.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.05M
Šiandienos O Intelligence Coin kainos pokytis į USD: $ +10,298,087.
O Intelligence Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +35,200,421.3449953000.
O Intelligence Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +20,766,864.3612201000.
O Intelligence Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +497,723.71471648.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +10,298,087
|+58.18%
|30 dienų
|$ +35,200,421.3449953000
|+125.72%
|60 dienų
|$ +20,766,864.3612201000
|+74.17%
|90 dienų
|$ +497,723.71471648
|+1.81%
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
