Daugiau apie NUMI

NUMI Kainos informacija

NUMI Baltoji knyga

NUMI Oficiali svetainė

NUMI Tokenomika

NUMI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NUMINE Token logotipas

NUMINE Token kaina (NUMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 NUMI į USD – tiesioginė kaina:

$0.094904
$0.094904$0.094904
-1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NUMINE Token (NUMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:21:14(UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.094346
$ 0.094346$ 0.094346
24 val. žemiausia
$ 0.097287
$ 0.097287$ 0.097287
24 val. aukščiausia

$ 0.094346
$ 0.094346$ 0.094346

$ 0.097287
$ 0.097287$ 0.097287

$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375

$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167

-0.78%

-1.90%

+1.05%

+1.05%

NUMINE Token (NUMI) realiojo laiko kaina yra $0.094904. Per pastarąsias 24 valandas NUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.094346 iki aukščiausios $ 0.097287 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUMI kaina yra $ 0.183375, o žemiausia – $ 0.052167.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUMI per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NUMINE Token (NUMI) rinkos informacija

$ 11.29M
$ 11.29M$ 11.29M

--
----

$ 94.96M
$ 94.96M$ 94.96M

118.89M
118.89M 118.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė NUMINE Token rinkos kapitalizacija yra $ 11.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NUMI apyvartoje yra 118.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.96M

NUMINE Token (NUMI) kainos istorija USD

Šiandienos NUMINE Token kainos pokytis į USD: $ -0.00184552135943318.
NUMINE Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0078052845.
NUMINE Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0362040348.
NUMINE Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02858110301585462.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00184552135943318-1.90%
30 dienų$ -0.0078052845-8.22%
60 dienų$ +0.0362040348+38.15%
90 dienų$ +0.02858110301585462+43.09%

Kas yra NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NUMINE Token (NUMI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

NUMINE Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NUMINE Token (NUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NUMINE Token (NUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NUMINE Token prognozes.

Peržiūrėkite NUMINE Token kainos prognozę dabar!

NUMI į vietos valiutas

NUMINE Token (NUMI) Tokenomika

Supratimas apie NUMINE Token (NUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NUMINE Token (NUMI)

Kiek NUMINE Token(NUMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NUMI kaina USD valiuta yra 0.094904USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NUMI į USD kaina?
Dabartinė NUMI kaina USD valiuta yra $ 0.094904. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NUMINE Token rinkos kapitalizacija?
NUMI rinkos kapitalizacija yra $ 11.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NUMI apyvartoje?
NUMI apyvartoje yra 118.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NUMI kaina?
NUMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.183375USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NUMI kaina?
NUMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.052167USD.
Kokia yra NUMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NUMI yra --USD.
Ar NUMI kaina šiais metais kils?
NUMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NUMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:21:14(UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.