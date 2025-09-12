Daugiau apie NCASH

Nucleus Vision kaina (NCASH)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Nucleus Vision (NCASH) kainos grafikas realiu laiku
Nucleus Vision (NCASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051116
$ 0.051116$ 0.051116

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

+50.26%

+50.26%

Nucleus Vision (NCASH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NCASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCASH kaina yra $ 0.051116, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCASH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +50.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nucleus Vision (NCASH) rinkos informacija

$ 98.85K
$ 98.85K$ 98.85K

--
----

$ 340.68K
$ 340.68K$ 340.68K

2.90B
2.90B 2.90B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Nucleus Vision rinkos kapitalizacija yra $ 98.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NCASH apyvartoje yra 2.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 340.68K

Nucleus Vision (NCASH) kainos istorija USD

Šiandienos Nucleus Vision kainos pokytis į USD: $ 0.
Nucleus Vision 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nucleus Vision 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nucleus Vision 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ 0-0.39%
60 dienų$ 0-2.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nucleus Vision (NCASH)

Nitro Network (Formerly Nucleus Vision)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Nucleus Vision (NCASH) išteklius

Oficiali svetainė

Nucleus Vision kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nucleus Vision (NCASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nucleus Vision (NCASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nucleus Vision prognozes.

Peržiūrėkite Nucleus Vision kainos prognozę dabar!

NCASH į vietos valiutas

Nucleus Vision (NCASH) Tokenomika

Supratimas apie Nucleus Vision (NCASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nucleus Vision (NCASH)

Kiek Nucleus Vision(NCASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NCASH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NCASH į USD kaina?
Dabartinė NCASH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nucleus Vision rinkos kapitalizacija?
NCASH rinkos kapitalizacija yra $ 98.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NCASH apyvartoje?
NCASH apyvartoje yra 2.90BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NCASH kaina?
NCASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.051116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NCASH kaina?
NCASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NCASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NCASH yra --USD.
Ar NCASH kaina šiais metais kils?
NCASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NCASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Nucleus Vision (NCASH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

