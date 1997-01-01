Norman (NORM) Tokenomika
Norman (NORM) Informacija
We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.
Norman (NORM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Norman (NORM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Norman (NORM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Norman (NORM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NORM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NORM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NORM tokenomiką, galite peržiūrėti NORM tokeno kainą realiuoju laiku!
NORM kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NORM? Mūsų NORM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.