Norman logotipas

Norman kaina (NORM)

Neįtraukta į sąrašą

1 NORM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
USD
Norman (NORM) kainos grafikas realiu laiku
Norman (NORM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00330149
$ 0.00330149$ 0.00330149

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+1.29%

+21.88%

+21.88%

Norman (NORM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NORM kaina yra $ 0.00330149, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Norman (NORM) rinkos informacija

$ 34.40K
$ 34.40K$ 34.40K

--
----

$ 34.40K
$ 34.40K$ 34.40K

994.85M
994.85M 994.85M

994,846,507.54
994,846,507.54 994,846,507.54

Dabartinė Norman rinkos kapitalizacija yra $ 34.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NORM apyvartoje yra 994.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 994846507.54. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.40K

Norman (NORM) kainos istorija USD

Šiandienos Norman kainos pokytis į USD: $ 0.
Norman 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Norman 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Norman 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.29%
30 dienų$ 0+16.74%
60 dienų$ 0+7.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra Norman (NORM)

We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.

Norman (NORM) išteklius

Oficiali svetainė

Norman kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Norman (NORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Norman (NORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Norman prognozes.

Peržiūrėkite Norman kainos prognozę dabar!

NORM į vietos valiutas

Norman (NORM) Tokenomika

Supratimas apie Norman (NORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Norman (NORM)

Kiek Norman(NORM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NORM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NORM į USD kaina?
Dabartinė NORM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Norman rinkos kapitalizacija?
NORM rinkos kapitalizacija yra $ 34.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NORM apyvartoje?
NORM apyvartoje yra 994.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NORM kaina?
NORM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00330149USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NORM kaina?
NORM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NORM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NORM yra --USD.
Ar NORM kaina šiais metais kils?
NORM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NORM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
