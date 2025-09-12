NobleBlocks kaina (NOBL)
+0.34%
-5.38%
+75.99%
+75.99%
NobleBlocks (NOBL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NOBL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOBL kaina yra $ 0.0209203, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOBL per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -5.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +75.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė NobleBlocks rinkos kapitalizacija yra $ 344.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOBL apyvartoje yra 599.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 573.42K
Šiandienos NobleBlocks kainos pokytis į USD: $ 0.
NobleBlocks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NobleBlocks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NobleBlocks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-5.38%
|30 dienų
|$ 0
|-17.80%
|60 dienų
|$ 0
|-36.13%
|90 dienų
|$ 0
|--
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
