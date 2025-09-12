Daugiau apie ND

Nemesis Downfall kaina (ND)

Neįtraukta į sąrašą

1 ND į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.10%1D
USD
Nemesis Downfall (ND) kainos grafikas realiu laiku
Nemesis Downfall (ND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.16%

-1.59%

-1.59%

Nemesis Downfall (ND) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ND kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ND per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nemesis Downfall (ND) rinkos informacija

$ 6.18K
$ 6.18K$ 6.18K

--
----

$ 6.98K
$ 6.98K$ 6.98K

17.08B
17.08B 17.08B

19,304,167,310.0
19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Dabartinė Nemesis Downfall rinkos kapitalizacija yra $ 6.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ND apyvartoje yra 17.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 19304167310.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.98K

Nemesis Downfall (ND) kainos istorija USD

Šiandienos Nemesis Downfall kainos pokytis į USD: $ 0.
Nemesis Downfall 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nemesis Downfall 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nemesis Downfall 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.16%
30 dienų$ 0-48.76%
60 dienų$ 0-54.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nemesis Downfall (ND) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Nemesis Downfall kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nemesis Downfall (ND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nemesis Downfall (ND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nemesis Downfall prognozes.

Peržiūrėkite Nemesis Downfall kainos prognozę dabar!

ND į vietos valiutas

Nemesis Downfall (ND) Tokenomika

Supratimas apie Nemesis Downfall (ND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nemesis Downfall (ND)

Kiek Nemesis Downfall(ND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ND kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ND į USD kaina?
Dabartinė ND kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nemesis Downfall rinkos kapitalizacija?
ND rinkos kapitalizacija yra $ 6.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ND apyvartoje?
ND apyvartoje yra 17.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ND kaina?
ND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ND kaina?
ND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ND yra --USD.
Ar ND kaina šiais metais kils?
ND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.