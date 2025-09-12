Daugiau apie NSDX

NASDEX kaina (NSDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 NSDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00742855
-4.60%1D
NASDEX (NSDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:41:30(UTC+8)

NASDEX (NSDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00741976
24 val. žemiausia
$ 0.00786893
24 val. aukščiausia

$ 0.00741976
$ 0.00786893
$ 0.908581
$ 0.00550403
+0.03%

-4.63%

+13.52%

+13.52%

NASDEX (NSDX) realiojo laiko kaina yra $0.00742855. Per pastarąsias 24 valandas NSDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00741976 iki aukščiausios $ 0.00786893 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NSDX kaina yra $ 0.908581, o žemiausia – $ 0.00550403.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NSDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -4.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NASDEX (NSDX) rinkos informacija

$ 141.03K
--
$ 573.72K
18.99M
77,231,793.64039141
Dabartinė NASDEX rinkos kapitalizacija yra $ 141.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NSDX apyvartoje yra 18.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 77231793.64039141. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 573.72K

NASDEX (NSDX) kainos istorija USD

Šiandienos NASDEX kainos pokytis į USD: $ -0.000360648031370427.
NASDEX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0019403283.
NASDEX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014969516.
NASDEX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006092260566846.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000360648031370427-4.63%
30 dienų$ +0.0019403283+26.12%
60 dienų$ +0.0014969516+20.15%
90 dienų$ -0.0006092260566846-7.57%

Kas yra NASDEX (NSDX)

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NASDEX (NSDX) išteklius

Oficiali svetainė

NASDEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NASDEX (NSDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NASDEX (NSDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NASDEX prognozes.

Peržiūrėkite NASDEX kainos prognozę dabar!

NSDX į vietos valiutas

NASDEX (NSDX) Tokenomika

Supratimas apie NASDEX (NSDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NASDEX (NSDX)

Kiek NASDEX(NSDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NSDX kaina USD valiuta yra 0.00742855USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NSDX į USD kaina?
Dabartinė NSDX kaina USD valiuta yra $ 0.00742855. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NASDEX rinkos kapitalizacija?
NSDX rinkos kapitalizacija yra $ 141.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NSDX apyvartoje?
NSDX apyvartoje yra 18.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NSDX kaina?
NSDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.908581USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NSDX kaina?
NSDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00550403USD.
Kokia yra NSDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NSDX yra --USD.
Ar NSDX kaina šiais metais kils?
NSDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NSDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NASDEX (NSDX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.