Daugiau apie MUSD

MUSD Kainos informacija

MUSD Oficiali svetainė

MUSD Tokenomika

MUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

mStable USD logotipas

mStable USD kaina (MUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 MUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.002
$1.002$1.002
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
mStable USD (MUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:38(UTC+8)

mStable USD (MUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 val. žemiausia
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 val. aukščiausia

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.472562
$ 0.472562$ 0.472562

+0.02%

+0.17%

+0.20%

+0.20%

mStable USD (MUSD) realiojo laiko kaina yra $1.002. Per pastarąsias 24 valandas MUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0 iki aukščiausios $ 1.004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUSD kaina yra $ 2.71, o žemiausia – $ 0.472562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

mStable USD (MUSD) rinkos informacija

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

2.88M
2.88M 2.88M

2,875,948.71330722
2,875,948.71330722 2,875,948.71330722

Dabartinė mStable USD rinkos kapitalizacija yra $ 2.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUSD apyvartoje yra 2.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 2875948.71330722. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.88M

mStable USD (MUSD) kainos istorija USD

Šiandienos mStable USD kainos pokytis į USD: $ +0.00169412.
mStable USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007018008.
mStable USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005547072.
mStable USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00169412+0.17%
30 dienų$ +0.0007018008+0.07%
60 dienų$ -0.0005547072-0.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

mStable USD (MUSD) išteklius

Oficiali svetainė

mStable USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos mStable USD (MUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų mStable USD (MUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes mStable USD prognozes.

Peržiūrėkite mStable USD kainos prognozę dabar!

MUSD į vietos valiutas

mStable USD (MUSD) Tokenomika

Supratimas apie mStable USD (MUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie mStable USD (MUSD)

Kiek mStable USD(MUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MUSD kaina USD valiuta yra 1.002USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MUSD į USD kaina?
Dabartinė MUSD kaina USD valiuta yra $ 1.002. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra mStable USD rinkos kapitalizacija?
MUSD rinkos kapitalizacija yra $ 2.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MUSD apyvartoje?
MUSD apyvartoje yra 2.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MUSD kaina?
MUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.71USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MUSD kaina?
MUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.472562USD.
Kokia yra MUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MUSD yra --USD.
Ar MUSD kaina šiais metais kils?
MUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:38(UTC+8)

mStable USD (MUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.