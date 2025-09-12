Daugiau apie BAG

BAG Kainos informacija

BAG Oficiali svetainė

BAG Tokenomika

BAG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Moonbag logotipas

Moonbag kaina (BAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 BAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00076764
$0.00076764$0.00076764
+22.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Moonbag (BAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:04:12(UTC+8)

Moonbag (BAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00631833
$ 0.00631833$ 0.00631833

$ 0
$ 0$ 0

+4.16%

+22.63%

+39.45%

+39.45%

Moonbag (BAG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAG kaina yra $ 0.00631833, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAG per pastarąją valandą pasikeitė +4.16%, per 24 valandas – +22.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moonbag (BAG) rinkos informacija

$ 767.60K
$ 767.60K$ 767.60K

--
----

$ 767.60K
$ 767.60K$ 767.60K

999.94M
999.94M 999.94M

999,943,963.059819
999,943,963.059819 999,943,963.059819

Dabartinė Moonbag rinkos kapitalizacija yra $ 767.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAG apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999943963.059819. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 767.60K

Moonbag (BAG) kainos istorija USD

Šiandienos Moonbag kainos pokytis į USD: $ +0.00014166.
Moonbag 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moonbag 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moonbag 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00014166+22.63%
30 dienų$ 0-9.80%
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra Moonbag (BAG)

MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Moonbag (BAG) išteklius

Oficiali svetainė

Moonbag kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moonbag (BAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonbag (BAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonbag prognozes.

Peržiūrėkite Moonbag kainos prognozę dabar!

BAG į vietos valiutas

Moonbag (BAG) Tokenomika

Supratimas apie Moonbag (BAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moonbag (BAG)

Kiek Moonbag(BAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAG į USD kaina?
Dabartinė BAG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moonbag rinkos kapitalizacija?
BAG rinkos kapitalizacija yra $ 767.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAG apyvartoje?
BAG apyvartoje yra 999.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAG kaina?
BAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00631833USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAG kaina?
BAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAG yra --USD.
Ar BAG kaina šiais metais kils?
BAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:04:12(UTC+8)

Moonbag (BAG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.