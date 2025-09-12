Monsterra kaina (MSTR)
-0.00%
-5.66%
-31.28%
-31.28%
Monsterra (MSTR) realiojo laiko kaina yra $0.001102. Per pastarąsias 24 valandas MSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00106705 iki aukščiausios $ 0.00117401 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSTR kaina yra $ 0.659475, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -5.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -31.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Monsterra rinkos kapitalizacija yra $ 13.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MSTR apyvartoje yra 12.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 98700000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.77K
Šiandienos Monsterra kainos pokytis į USD: $ 0.
Monsterra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007715928.
Monsterra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005406187.
Monsterra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00082620602575526343.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-5.66%
|30 dienų
|$ -0.0007715928
|-70.01%
|60 dienų
|$ -0.0005406187
|-49.05%
|90 dienų
|$ +0.00082620602575526343
|+299.57%
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
