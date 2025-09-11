Daugiau apie MOE

MOE Kainos informacija

MOE Baltoji knyga

MOE Oficiali svetainė

MOE Tokenomika

MOE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MOE logotipas

MOE kaina (MOE)

Neįtraukta į sąrašą

1 MOE į USD – tiesioginė kaina:

$0.07629
$0.07629$0.07629
-2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MOE (MOE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:04(UTC+8)

MOE (MOE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.072006
$ 0.072006$ 0.072006
24 val. žemiausia
$ 0.084828
$ 0.084828$ 0.084828
24 val. aukščiausia

$ 0.072006
$ 0.072006$ 0.072006

$ 0.084828
$ 0.084828$ 0.084828

$ 0.507808
$ 0.507808$ 0.507808

$ 0.01697119
$ 0.01697119$ 0.01697119

-2.46%

-2.82%

-3.58%

-3.58%

MOE (MOE) realiojo laiko kaina yra $0.07629. Per pastarąsias 24 valandas MOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.072006 iki aukščiausios $ 0.084828 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOE kaina yra $ 0.507808, o žemiausia – $ 0.01697119.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOE per pastarąją valandą pasikeitė -2.46%, per 24 valandas – -2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MOE (MOE) rinkos informacija

$ 10.31M
$ 10.31M$ 10.31M

--
----

$ 29.27M
$ 29.27M$ 29.27M

134.86M
134.86M 134.86M

382,985,061.9808483
382,985,061.9808483 382,985,061.9808483

Dabartinė MOE rinkos kapitalizacija yra $ 10.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOE apyvartoje yra 134.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 382985061.9808483. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.27M

MOE (MOE) kainos istorija USD

Šiandienos MOE kainos pokytis į USD: $ -0.00222030389587817.
MOE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0580433316.
MOE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1256417645.
MOE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00222030389587817-2.82%
30 dienų$ +0.0580433316+76.08%
60 dienų$ +0.1256417645+164.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra MOE (MOE)

MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MOE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MOE (MOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOE (MOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOE prognozes.

Peržiūrėkite MOE kainos prognozę dabar!

MOE į vietos valiutas

MOE (MOE) Tokenomika

Supratimas apie MOE (MOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MOE (MOE)

Kiek MOE(MOE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOE kaina USD valiuta yra 0.07629USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOE į USD kaina?
Dabartinė MOE kaina USD valiuta yra $ 0.07629. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MOE rinkos kapitalizacija?
MOE rinkos kapitalizacija yra $ 10.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOE apyvartoje?
MOE apyvartoje yra 134.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOE kaina?
MOE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.507808USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOE kaina?
MOE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01697119USD.
Kokia yra MOE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOE yra --USD.
Ar MOE kaina šiais metais kils?
MOE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:04(UTC+8)

MOE (MOE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.