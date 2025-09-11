Daugiau apie MOAI

MOAI logotipas

MOAI kaina (MOAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 MOAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01813511
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MOAI (MOAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:32:57(UTC+8)

MOAI (MOAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01769327
24 val. žemiausia
$ 0.01835775
24 val. aukščiausia

$ 0.01769327
$ 0.01835775
$ 0.392353
$ 0.00109089
-0.47%

+1.15%

+8.50%

+8.50%

MOAI (MOAI) realiojo laiko kaina yra $0.01813511. Per pastarąsias 24 valandas MOAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01769327 iki aukščiausios $ 0.01835775 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOAI kaina yra $ 0.392353, o žemiausia – $ 0.00109089.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MOAI (MOAI) rinkos informacija

$ 1.81M
--
$ 1.81M
99.94M
99,944,281.38303939
Dabartinė MOAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOAI apyvartoje yra 99.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 99944281.38303939. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M

MOAI (MOAI) kainos istorija USD

Šiandienos MOAI kainos pokytis į USD: $ +0.00020614.
MOAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001749530.
MOAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0053115651.
MOAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00020614+1.15%
30 dienų$ +0.0001749530+0.96%
60 dienų$ -0.0053115651-29.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra MOAI (MOAI)

Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500

MOAI (MOAI) išteklius

Oficiali svetainė

MOAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MOAI (MOAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOAI (MOAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOAI prognozes.

Peržiūrėkite MOAI kainos prognozę dabar!

MOAI į vietos valiutas

MOAI (MOAI) Tokenomika

Supratimas apie MOAI (MOAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MOAI (MOAI)

Kiek MOAI(MOAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOAI kaina USD valiuta yra 0.01813511USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOAI į USD kaina?
Dabartinė MOAI kaina USD valiuta yra $ 0.01813511. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MOAI rinkos kapitalizacija?
MOAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOAI apyvartoje?
MOAI apyvartoje yra 99.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOAI kaina?
MOAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.392353USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOAI kaina?
MOAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00109089USD.
Kokia yra MOAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOAI yra --USD.
Ar MOAI kaina šiais metais kils?
MOAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:32:57(UTC+8)

MOAI (MOAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.