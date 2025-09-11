Daugiau apie MMX

MMX logotipas

MMX kaina (MMX)

Neįtraukta į sąrašą

1 MMX į USD – tiesioginė kaina:

$0.179666
-12.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
MMX (MMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:18:30(UTC+8)

MMX (MMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.178831
24 val. žemiausia
$ 0.233902
24 val. aukščiausia

$ 0.178831
$ 0.233902
$ 3.47
$ 0.04397974
+0.30%

-12.15%

-10.42%

-10.42%

MMX (MMX) realiojo laiko kaina yra $0.179666. Per pastarąsias 24 valandas MMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.178831 iki aukščiausios $ 0.233902 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMX kaina yra $ 3.47, o žemiausia – $ 0.04397974.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMX per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -12.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MMX (MMX) rinkos informacija

$ 29.86M
--
$ 90.00M
165.81M
499,841,159.879973
Dabartinė MMX rinkos kapitalizacija yra $ 29.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MMX apyvartoje yra 165.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 499841159.879973. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.00M

MMX (MMX) kainos istorija USD

Šiandienos MMX kainos pokytis į USD: $ -0.024864714034732.
MMX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0550466799.
MMX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0702698879.
MMX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.132810456828324.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.024864714034732-12.15%
30 dienų$ -0.0550466799-30.63%
60 dienų$ -0.0702698879-39.11%
90 dienų$ -0.132810456828324-42.50%

Kas yra MMX (MMX)

MMX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MMX (MMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MMX (MMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MMX prognozes.

Peržiūrėkite MMX kainos prognozę dabar!

MMX į vietos valiutas

MMX (MMX) Tokenomika

Supratimas apie MMX (MMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MMX (MMX)

Kiek MMX(MMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MMX kaina USD valiuta yra 0.179666USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MMX į USD kaina?
Dabartinė MMX kaina USD valiuta yra $ 0.179666. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MMX rinkos kapitalizacija?
MMX rinkos kapitalizacija yra $ 29.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MMX apyvartoje?
MMX apyvartoje yra 165.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MMX kaina?
MMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MMX kaina?
MMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04397974USD.
Kokia yra MMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MMX yra --USD.
Ar MMX kaina šiais metais kils?
MMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:18:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.