Metacade (MCADE) realiojo laiko kaina yra $0.01234459. Per pastarąsias 24 valandas MCADE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01124793 iki aukščiausios $ 0.01249055 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCADE kaina yra $ 0.04720046, o žemiausia – $ 0.00456835.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCADE per pastarąją valandą pasikeitė +4.34%, per 24 valandas – +2.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Metacade rinkos kapitalizacija yra $ 21.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MCADE apyvartoje yra 1.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.70M
Šiandienos Metacade kainos pokytis į USD: $ +0.00030918.
Metacade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050042017.
Metacade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011779380.
Metacade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002119861960565821.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00030918
|+2.57%
|30 dienų
|$ -0.0050042017
|-40.53%
|60 dienų
|$ +0.0011779380
|+9.54%
|90 dienų
|$ -0.002119861960565821
|-14.65%
The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned.
