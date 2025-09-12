Daugiau apie MCBROKEN

MCBROKEN Kainos informacija

MCBROKEN Oficiali svetainė

MCBROKEN Tokenomika

MCBROKEN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

McBROKEN logotipas

McBROKEN kaina (MCBROKEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 MCBROKEN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
McBROKEN (MCBROKEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:18:44(UTC+8)

McBROKEN (MCBROKEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00182999
$ 0.00182999$ 0.00182999

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+3.19%

+8.47%

+8.47%

McBROKEN (MCBROKEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MCBROKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCBROKEN kaina yra $ 0.00182999, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCBROKEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +3.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

McBROKEN (MCBROKEN) rinkos informacija

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

--
----

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

990.00M
990.00M 990.00M

989,999,978.6
989,999,978.6 989,999,978.6

Dabartinė McBROKEN rinkos kapitalizacija yra $ 12.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MCBROKEN apyvartoje yra 990.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 989999978.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.77K

McBROKEN (MCBROKEN) kainos istorija USD

Šiandienos McBROKEN kainos pokytis į USD: $ 0.
McBROKEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
McBROKEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
McBROKEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.19%
30 dienų$ 0+15.72%
60 dienų$ 0+33.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra McBROKEN (MCBROKEN)

mashene boken, can i get u anyting els? 🍟

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

McBROKEN (MCBROKEN) išteklius

Oficiali svetainė

McBROKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos McBROKEN (MCBROKEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų McBROKEN (MCBROKEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes McBROKEN prognozes.

Peržiūrėkite McBROKEN kainos prognozę dabar!

MCBROKEN į vietos valiutas

McBROKEN (MCBROKEN) Tokenomika

Supratimas apie McBROKEN (MCBROKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCBROKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie McBROKEN (MCBROKEN)

Kiek McBROKEN(MCBROKEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCBROKEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCBROKEN į USD kaina?
Dabartinė MCBROKEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra McBROKEN rinkos kapitalizacija?
MCBROKEN rinkos kapitalizacija yra $ 12.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCBROKEN apyvartoje?
MCBROKEN apyvartoje yra 990.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCBROKEN kaina?
MCBROKEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00182999USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCBROKEN kaina?
MCBROKEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MCBROKEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCBROKEN yra --USD.
Ar MCBROKEN kaina šiais metais kils?
MCBROKEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCBROKEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:18:44(UTC+8)

McBROKEN (MCBROKEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.