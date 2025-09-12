Daugiau apie MATRIX

Matrix Labs logotipas

Matrix Labs kaina (MATRIX)

Neįtraukta į sąrašą

1 MATRIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00112797
$0.00112797$0.00112797
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Matrix Labs (MATRIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:45:36(UTC+8)

Matrix Labs (MATRIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.59%

+0.59%

Matrix Labs (MATRIX) realiojo laiko kaina yra $0.00112797. Per pastarąsias 24 valandas MATRIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MATRIX kaina yra $ 1.59, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MATRIX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Matrix Labs (MATRIX) rinkos informacija

$ 38.26K
$ 38.26K$ 38.26K

--
----

$ 112.80K
$ 112.80K$ 112.80K

33.92M
33.92M 33.92M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Matrix Labs rinkos kapitalizacija yra $ 38.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MATRIX apyvartoje yra 33.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.80K

Matrix Labs (MATRIX) kainos istorija USD

Šiandienos Matrix Labs kainos pokytis į USD: $ 0.
Matrix Labs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000230310.
Matrix Labs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004230446.
Matrix Labs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000230310-2.04%
60 dienų$ +0.0004230446+37.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Matrix Labs (MATRIX)

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

MATRIX į vietos valiutas

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomika

Supratimas apie Matrix Labs (MATRIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MATRIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Matrix Labs (MATRIX)

Kiek Matrix Labs(MATRIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MATRIX kaina USD valiuta yra 0.00112797USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MATRIX į USD kaina?
Dabartinė MATRIX kaina USD valiuta yra $ 0.00112797. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Matrix Labs rinkos kapitalizacija?
MATRIX rinkos kapitalizacija yra $ 38.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MATRIX apyvartoje?
MATRIX apyvartoje yra 33.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MATRIX kaina?
MATRIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MATRIX kaina?
MATRIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MATRIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MATRIX yra --USD.
Ar MATRIX kaina šiais metais kils?
MATRIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MATRIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:45:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.