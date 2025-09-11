Daugiau apie LWA

LumiWave logotipas

LumiWave kaina (LWA)

Neįtraukta į sąrašą

1 LWA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01186687
$0.01186687$0.01186687
-1.60%1D
mexc
USD
LumiWave (LWA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:14:15(UTC+8)

LumiWave (LWA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01182073
$ 0.01182073$ 0.01182073
24 val. žemiausia
$ 0.01215255
$ 0.01215255$ 0.01215255
24 val. aukščiausia

$ 0.01182073
$ 0.01182073$ 0.01182073

$ 0.01215255
$ 0.01215255$ 0.01215255

$ 0.778144
$ 0.778144$ 0.778144

$ 0.00976333
$ 0.00976333$ 0.00976333

+0.35%

-1.68%

-3.91%

-3.91%

LumiWave (LWA) realiojo laiko kaina yra $0.01186788. Per pastarąsias 24 valandas LWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01182073 iki aukščiausios $ 0.01215255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LWA kaina yra $ 0.778144, o žemiausia – $ 0.00976333.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LWA per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LumiWave (LWA) rinkos informacija

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

--
----

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

770.08M
770.08M 770.08M

770,075,466.0
770,075,466.0 770,075,466.0

Dabartinė LumiWave rinkos kapitalizacija yra $ 9.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LWA apyvartoje yra 770.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 770075466.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.13M

LumiWave (LWA) kainos istorija USD

Šiandienos LumiWave kainos pokytis į USD: $ -0.00020343969882199.
LumiWave 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027923353.
LumiWave 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042977236.
LumiWave 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00846462394478488.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00020343969882199-1.68%
30 dienų$ -0.0027923353-23.52%
60 dienų$ -0.0042977236-36.21%
90 dienų$ -0.00846462394478488-41.63%

Kas yra LumiWave (LWA)

LumiWave (LWA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

LumiWave kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LumiWave (LWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LumiWave (LWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LumiWave prognozes.

Peržiūrėkite LumiWave kainos prognozę dabar!

LWA į vietos valiutas

LumiWave (LWA) Tokenomika

Supratimas apie LumiWave (LWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LumiWave (LWA)

Kiek LumiWave(LWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LWA kaina USD valiuta yra 0.01186788USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LWA į USD kaina?
Dabartinė LWA kaina USD valiuta yra $ 0.01186788. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LumiWave rinkos kapitalizacija?
LWA rinkos kapitalizacija yra $ 9.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LWA apyvartoje?
LWA apyvartoje yra 770.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LWA kaina?
LWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.778144USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LWA kaina?
LWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00976333USD.
Kokia yra LWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LWA yra --USD.
Ar LWA kaina šiais metais kils?
LWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
LumiWave (LWA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

