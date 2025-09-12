Daugiau apie LUCHA

LUCHA Kainos informacija

LUCHA Oficiali svetainė

LUCHA Tokenomika

LUCHA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Lucha logotipas

Lucha kaina (LUCHA)

Neįtraukta į sąrašą

1 LUCHA į USD – tiesioginė kaina:

$0.02711352
$0.02711352$0.02711352
+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Lucha (LUCHA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:13:20(UTC+8)

Lucha (LUCHA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02641181
$ 0.02641181$ 0.02641181
24 val. žemiausia
$ 0.02719692
$ 0.02719692$ 0.02719692
24 val. aukščiausia

$ 0.02641181
$ 0.02641181$ 0.02641181

$ 0.02719692
$ 0.02719692$ 0.02719692

$ 0.858782
$ 0.858782$ 0.858782

$ 0.01013933
$ 0.01013933$ 0.01013933

-0.39%

+1.72%

+3.15%

+3.15%

Lucha (LUCHA) realiojo laiko kaina yra $0.02707588. Per pastarąsias 24 valandas LUCHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02641181 iki aukščiausios $ 0.02719692 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUCHA kaina yra $ 0.858782, o žemiausia – $ 0.01013933.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUCHA per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lucha (LUCHA) rinkos informacija

$ 334.81K
$ 334.81K$ 334.81K

--
----

$ 334.81K
$ 334.81K$ 334.81K

12.37M
12.37M 12.37M

12,365,470.0
12,365,470.0 12,365,470.0

Dabartinė Lucha rinkos kapitalizacija yra $ 334.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUCHA apyvartoje yra 12.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 12365470.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 334.81K

Lucha (LUCHA) kainos istorija USD

Šiandienos Lucha kainos pokytis į USD: $ +0.0004581.
Lucha 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013953392.
Lucha 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0073812693.
Lucha 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00913534562201179.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004581+1.72%
30 dienų$ -0.0013953392-5.15%
60 dienų$ +0.0073812693+27.26%
90 dienų$ +0.00913534562201179+50.92%

Kas yra Lucha (LUCHA)

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lucha (LUCHA) išteklius

Oficiali svetainė

Lucha kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lucha (LUCHA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lucha (LUCHA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lucha prognozes.

Peržiūrėkite Lucha kainos prognozę dabar!

LUCHA į vietos valiutas

Lucha (LUCHA) Tokenomika

Supratimas apie Lucha (LUCHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUCHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lucha (LUCHA)

Kiek Lucha(LUCHA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUCHA kaina USD valiuta yra 0.02707588USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUCHA į USD kaina?
Dabartinė LUCHA kaina USD valiuta yra $ 0.02707588. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lucha rinkos kapitalizacija?
LUCHA rinkos kapitalizacija yra $ 334.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUCHA apyvartoje?
LUCHA apyvartoje yra 12.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUCHA kaina?
LUCHA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.858782USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUCHA kaina?
LUCHA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01013933USD.
Kokia yra LUCHA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUCHA yra --USD.
Ar LUCHA kaina šiais metais kils?
LUCHA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUCHA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:13:20(UTC+8)

Lucha (LUCHA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.