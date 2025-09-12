Daugiau apie LOAFCAT

LOAFCAT kaina (LOAFCAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 LOAFCAT į USD – tiesioginė kaina:

+27.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
LOAFCAT (LOAFCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:45:41(UTC+8)

LOAFCAT (LOAFCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.36%

+27.10%

+49.34%

+49.34%

LOAFCAT (LOAFCAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LOAFCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOAFCAT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOAFCAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +27.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +49.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LOAFCAT (LOAFCAT) rinkos informacija

Dabartinė LOAFCAT rinkos kapitalizacija yra $ 999.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOAFCAT apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 999.94K

LOAFCAT (LOAFCAT) kainos istorija USD

Šiandienos LOAFCAT kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAFCAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAFCAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOAFCAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+27.10%
30 dienų$ 0+50.63%
60 dienų$ 0-13.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra LOAFCAT (LOAFCAT)

LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

LOAFCAT (LOAFCAT) išteklius

Oficiali svetainė

LOAFCAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LOAFCAT (LOAFCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LOAFCAT (LOAFCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LOAFCAT prognozes.

Peržiūrėkite LOAFCAT kainos prognozę dabar!

LOAFCAT į vietos valiutas

LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomika

Supratimas apie LOAFCAT (LOAFCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOAFCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LOAFCAT (LOAFCAT)

Kiek LOAFCAT(LOAFCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOAFCAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOAFCAT į USD kaina?
Dabartinė LOAFCAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LOAFCAT rinkos kapitalizacija?
LOAFCAT rinkos kapitalizacija yra $ 999.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOAFCAT apyvartoje?
LOAFCAT apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOAFCAT kaina?
LOAFCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOAFCAT kaina?
LOAFCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LOAFCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOAFCAT yra --USD.
Ar LOAFCAT kaina šiais metais kils?
LOAFCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOAFCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.