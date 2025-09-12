Daugiau apie LFDOG

lifedog kaina (LFDOG)

+6.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
lifedog (LFDOG) kainos grafikas realiu laiku
lifedog (LFDOG) kainos informacija (USD)

lifedog (LFDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LFDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LFDOG kaina yra $ 0.04671619, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LFDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +6.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

lifedog (LFDOG) rinkos informacija

$ 26.36K
$ 26.36K$ 26.36K

--
----

$ 26.36K
$ 26.36K$ 26.36K

952.00M
952.00M 952.00M

951,999,999.9999999
951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

Dabartinė lifedog rinkos kapitalizacija yra $ 26.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LFDOG apyvartoje yra 952.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 951999999.9999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.36K

lifedog (LFDOG) kainos istorija USD

Šiandienos lifedog kainos pokytis į USD: $ 0.
lifedog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
lifedog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
lifedog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.38%
30 dienų$ 0-4.47%
60 dienų$ 0+0.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra lifedog (LFDOG)

LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

lifedog (LFDOG) išteklius

lifedog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos lifedog (LFDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų lifedog (LFDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes lifedog prognozes.

Peržiūrėkite lifedog kainos prognozę dabar!

LFDOG į vietos valiutas

lifedog (LFDOG) Tokenomika

Supratimas apie lifedog (LFDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LFDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie lifedog (LFDOG)

Kiek lifedog(LFDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LFDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LFDOG į USD kaina?
Dabartinė LFDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra lifedog rinkos kapitalizacija?
LFDOG rinkos kapitalizacija yra $ 26.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LFDOG apyvartoje?
LFDOG apyvartoje yra 952.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LFDOG kaina?
LFDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04671619USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LFDOG kaina?
LFDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LFDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LFDOG yra --USD.
Ar LFDOG kaina šiais metais kils?
LFDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LFDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.