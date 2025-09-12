LEPER kaina (LEPER)
LEPER (LEPER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LEPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEPER kaina yra $ 0.00445839, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +2.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė LEPER rinkos kapitalizacija yra $ 28.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LEPER apyvartoje yra 891.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 891946856.856546. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.55K
Šiandienos LEPER kainos pokytis į USD: $ 0.
LEPER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LEPER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LEPER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.47%
|30 dienų
|$ 0
|-0.62%
|60 dienų
|$ 0
|-0.59%
|90 dienų
|$ 0
|--
$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.
