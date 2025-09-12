Daugiau apie KREX

Krex kaina (KREX)

1 KREX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-3,30%1D
Krex (KREX) kainos grafikas realiu laiku
Krex (KREX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

-2,49%

-7,04%

-7,04%

Krex (KREX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KREX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KREX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KREX per pastarąją valandą pasikeitė +0,20%, per 24 valandas – -2,49%, o per pastarąsias 7 dienas – -7,04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Krex (KREX) rinkos informacija

$ 292,18K
$ 292,18K$ 292,18K

--
----

$ 292,18K
$ 292,18K$ 292,18K

21,00B
21,00B 21,00B

21 000 000 000,0
21 000 000 000,0 21 000 000 000,0

Dabartinė Krex rinkos kapitalizacija yra $ 292,18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KREX apyvartoje yra 21,00B vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 292,18K

Krex (KREX) kainos istorija USD

Šiandienos Krex kainos pokytis į USD: $ 0.
Krex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Krex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Krex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2,49%
30 dienų$ 0-18,83%
60 dienų$ 0+5,87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Krex (KREX)

The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.

Krex (KREX) išteklius

Krex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Krex (KREX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Krex (KREX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Krex prognozes.

Peržiūrėkite Krex kainos prognozę dabar!

KREX į vietos valiutas

Krex (KREX) Tokenomika

Supratimas apie Krex (KREX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KREXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Krex (KREX)

Kiek Krex(KREX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KREX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KREX į USD kaina?
Dabartinė KREX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Krex rinkos kapitalizacija?
KREX rinkos kapitalizacija yra $ 292,18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KREX apyvartoje?
KREX apyvartoje yra 21,00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KREX kaina?
KREX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KREX kaina?
KREX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KREX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KREX yra --USD.
Ar KREX kaina šiais metais kils?
KREX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KREX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
