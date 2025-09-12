Daugiau apie KOLT

Kolytics kaina (KOLT)

1 KOLT į USD – tiesioginė kaina:

$0.083725
$0.083725$0.083725
-0.60%1D
Kolytics (KOLT) kainos grafikas realiu laiku
Kolytics (KOLT) kainos informacija (USD)

$ 0.082738
$ 0.082738$ 0.082738
$ 0.086225
$ 0.086225$ 0.086225
$ 0.082738
$ 0.082738$ 0.082738

$ 0.086225
$ 0.086225$ 0.086225

$ 0.241981
$ 0.241981$ 0.241981

$ 0.0220526
$ 0.0220526$ 0.0220526

+0.03%

-0.69%

+1.84%

+1.84%

Kolytics (KOLT) realiojo laiko kaina yra $0.083725. Per pastarąsias 24 valandas KOLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.082738 iki aukščiausios $ 0.086225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOLT kaina yra $ 0.241981, o žemiausia – $ 0.0220526.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOLT per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kolytics (KOLT) rinkos informacija

$ 669.80K
$ 669.80K$ 669.80K

--
----

$ 837.25K
$ 837.25K$ 837.25K

8.00M
8.00M 8.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Kolytics rinkos kapitalizacija yra $ 669.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KOLT apyvartoje yra 8.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 837.25K

Kolytics (KOLT) kainos istorija USD

Šiandienos Kolytics kainos pokytis į USD: $ -0.00058523729564281.
Kolytics 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0076149645.
Kolytics 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0285041343.
Kolytics 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.04555783334586823.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ -0.00058523729564281-0.69%
30 dienų$ +0.0076149645+9.10%
60 dienų$ -0.0285041343-34.04%
90 dienų$ +0.04555783334586823+119.36%

Kas yra Kolytics (KOLT)

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

Kolytics (KOLT) išteklius

Kolytics kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kolytics (KOLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kolytics (KOLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kolytics prognozes.

Peržiūrėkite Kolytics kainos prognozę dabar!

KOLT į vietos valiutas

Kolytics (KOLT) Tokenomika

Supratimas apie Kolytics (KOLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kolytics (KOLT)

Kiek Kolytics(KOLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOLT kaina USD valiuta yra 0.083725USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOLT į USD kaina?
Dabartinė KOLT kaina USD valiuta yra $ 0.083725. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kolytics rinkos kapitalizacija?
KOLT rinkos kapitalizacija yra $ 669.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOLT apyvartoje?
KOLT apyvartoje yra 8.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOLT kaina?
KOLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.241981USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOLT kaina?
KOLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0220526USD.
Kokia yra KOLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOLT yra --USD.
Ar KOLT kaina šiais metais kils?
KOLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
