1 XKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00052612
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KI (XKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:10:48(UTC+8)

KI (XKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.506661
$ 0
-0.05%

-0.25%

+4.44%

+4.44%

KI (XKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XKI kaina yra $ 0.506661, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XKI per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KI (XKI) rinkos informacija

$ 325.00K
--
$ 497.79K
617.73M
946,143,121.0
Dabartinė KI rinkos kapitalizacija yra $ 325.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XKI apyvartoje yra 617.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 946143121.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 497.79K

KI (XKI) kainos istorija USD

Šiandienos KI kainos pokytis į USD: $ 0.
KI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.25%
30 dienų$ 0-18.82%
60 dienų$ 0-7.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KI (XKI) išteklius

Oficiali svetainė

KI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KI (XKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KI (XKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KI prognozes.

Peržiūrėkite KI kainos prognozę dabar!

XKI į vietos valiutas

KI (XKI) Tokenomika

Supratimas apie KI (XKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KI (XKI)

Kiek KI(XKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XKI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XKI į USD kaina?
Dabartinė XKI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KI rinkos kapitalizacija?
XKI rinkos kapitalizacija yra $ 325.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XKI apyvartoje?
XKI apyvartoje yra 617.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XKI kaina?
XKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.506661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XKI kaina?
XKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XKI yra --USD.
Ar XKI kaina šiais metais kils?
XKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.