Kepler logotipas

Kepler kaina (AVIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 AVIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.04695423
$0.04695423$0.04695423
+8.80%1D
mexc
USD
Kepler (AVIA) kainos grafikas realiu laiku
Kepler (AVIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04270868
$ 0.04270868$ 0.04270868
24 val. žemiausia
$ 0.04691672
$ 0.04691672$ 0.04691672
24 val. aukščiausia

$ 0.04270868
$ 0.04270868$ 0.04270868

$ 0.04691672
$ 0.04691672$ 0.04691672

$ 0.353967
$ 0.353967$ 0.353967

$ 0.03432404
$ 0.03432404$ 0.03432404

+0.58%

+8.83%

+22.25%

+22.25%

Kepler (AVIA) realiojo laiko kaina yra $0.04695423. Per pastarąsias 24 valandas AVIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04270868 iki aukščiausios $ 0.04691672. Visų laikų aukščiausia AVIA kaina yra $ 0.353967, o žemiausia – $ 0.03432404.

AVIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +8.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.25%.

Kepler (AVIA) rinkos informacija

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

--
----

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

99.61M
99.61M 99.61M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Kepler rinkos kapitalizacija yra $ 4.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AVIA apyvartoje yra 99.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.68M

Kepler (AVIA) kainos istorija USD

Šiandienos Kepler kainos pokytis į USD: $ +0.00380953.
Kepler 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0103783779.
Kepler 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009283790.
Kepler 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00380953+8.83%
30 dienų$ +0.0103783779+22.10%
60 dienų$ -0.0009283790-1.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kepler (AVIA)

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

Kepler (AVIA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kepler kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kepler (AVIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kepler (AVIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kepler prognozes.

Peržiūrėkite Kepler kainos prognozę dabar!

AVIA į vietos valiutas

Kepler (AVIA) Tokenomika

Supratimas apie Kepler (AVIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kepler (AVIA)

Kiek Kepler(AVIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVIA kaina USD valiuta yra 0.04695423USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVIA į USD kaina?
Dabartinė AVIA kaina USD valiuta yra $ 0.04695423. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kepler rinkos kapitalizacija?
AVIA rinkos kapitalizacija yra $ 4.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVIA apyvartoje?
AVIA apyvartoje yra 99.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVIA kaina?
AVIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.353967USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVIA kaina?
AVIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03432404USD.
Kokia yra AVIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVIA yra --USD.
Ar AVIA kaina šiais metais kils?
AVIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
