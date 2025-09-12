Daugiau apie KEIRA

KEIRA Kainos informacija

KEIRA Baltoji knyga

KEIRA Oficiali svetainė

KEIRA Tokenomika

KEIRA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Keira logotipas

Keira kaina (KEIRA)

Neįtraukta į sąrašą

1 KEIRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016242
$0.00016242$0.00016242
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Keira (KEIRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:24(UTC+8)

Keira (KEIRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+0.73%

+3.63%

+3.63%

Keira (KEIRA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KEIRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEIRA kaina yra $ 0.00288068, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEIRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Keira (KEIRA) rinkos informacija

$ 87.14K
$ 87.14K$ 87.14K

--
----

$ 162.42K
$ 162.42K$ 162.42K

536.49M
536.49M 536.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Keira rinkos kapitalizacija yra $ 87.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEIRA apyvartoje yra 536.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 162.42K

Keira (KEIRA) kainos istorija USD

Šiandienos Keira kainos pokytis į USD: $ 0.
Keira 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Keira 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Keira 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.73%
30 dienų$ 0-20.61%
60 dienų$ 0-44.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Keira (KEIRA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Keira kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Keira (KEIRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Keira (KEIRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Keira prognozes.

Peržiūrėkite Keira kainos prognozę dabar!

KEIRA į vietos valiutas

Keira (KEIRA) Tokenomika

Supratimas apie Keira (KEIRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEIRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Keira (KEIRA)

Kiek Keira(KEIRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEIRA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEIRA į USD kaina?
Dabartinė KEIRA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Keira rinkos kapitalizacija?
KEIRA rinkos kapitalizacija yra $ 87.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEIRA apyvartoje?
KEIRA apyvartoje yra 536.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEIRA kaina?
KEIRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00288068USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEIRA kaina?
KEIRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KEIRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEIRA yra --USD.
Ar KEIRA kaina šiais metais kils?
KEIRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEIRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:24(UTC+8)

Keira (KEIRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.