KCCPad kaina (KCCPAD)

1 KCCPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00136625
0.00%1D
KCCPad (KCCPAD) kainos grafikas realiu laiku
KCCPad (KCCPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.442633
$ 0
KCCPad (KCCPAD) realiojo laiko kaina yra $0.00136625. Per pastarąsias 24 valandas KCCPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KCCPAD kaina yra $ 0.442633, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KCCPAD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KCCPad (KCCPAD) rinkos informacija

$ 431.97K
--
$ 431.97K
316.17M
316,172,683.8641832
Dabartinė KCCPad rinkos kapitalizacija yra $ 431.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KCCPAD apyvartoje yra 316.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 316172683.8641832. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 431.97K

KCCPad (KCCPAD) kainos istorija USD

Šiandienos KCCPad kainos pokytis į USD: $ 0.
KCCPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000012158.
KCCPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003230974.
KCCPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000012158-0.08%
60 dienų$ +0.0003230974+23.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra KCCPad (KCCPAD)

Trusted launchpad on the KuCoin Community Chain to bring fair opportunity to token holders

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KCCPad (KCCPAD) išteklius

Oficiali svetainė

KCCPad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KCCPad (KCCPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KCCPad (KCCPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KCCPad prognozes.

Peržiūrėkite KCCPad kainos prognozę dabar!

KCCPAD į vietos valiutas

KCCPad (KCCPAD) Tokenomika

Supratimas apie KCCPad (KCCPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KCCPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KCCPad (KCCPAD)

Kiek KCCPad(KCCPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KCCPAD kaina USD valiuta yra 0.00136625USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KCCPAD į USD kaina?
Dabartinė KCCPAD kaina USD valiuta yra $ 0.00136625. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KCCPad rinkos kapitalizacija?
KCCPAD rinkos kapitalizacija yra $ 431.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KCCPAD apyvartoje?
KCCPAD apyvartoje yra 316.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KCCPAD kaina?
KCCPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.442633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KCCPAD kaina?
KCCPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KCCPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KCCPAD yra --USD.
Ar KCCPAD kaina šiais metais kils?
KCCPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KCCPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
KCCPad (KCCPAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.