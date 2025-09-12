Daugiau apie $KANSTAR

KANSTAR kaina ($KANSTAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 $KANSTAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011398
$0.00011398$0.00011398
-5.80%1D
USD
KANSTAR ($KANSTAR) kainos grafikas realiu laiku
KANSTAR ($KANSTAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00011334
$ 0.00011334$ 0.00011334
24 val. žemiausia
$ 0.00012965
$ 0.00012965$ 0.00012965
24 val. aukščiausia

$ 0.00011334
$ 0.00011334$ 0.00011334

$ 0.00012965
$ 0.00012965$ 0.00012965

$ 0.0009147
$ 0.0009147$ 0.0009147

$ 0.00004614
$ 0.00004614$ 0.00004614

+0.06%

-5.62%

-16.20%

-16.20%

KANSTAR ($KANSTAR) realiojo laiko kaina yra $0.0001139. Per pastarąsias 24 valandas $KANSTAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00011334 iki aukščiausios $ 0.00012965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $KANSTAR kaina yra $ 0.0009147, o žemiausia – $ 0.00004614.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $KANSTAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -5.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KANSTAR ($KANSTAR) rinkos informacija

$ 113.86K
$ 113.86K$ 113.86K

--
----

$ 113.86K
$ 113.86K$ 113.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė KANSTAR rinkos kapitalizacija yra $ 113.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $KANSTAR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.86K

KANSTAR ($KANSTAR) kainos istorija USD

Šiandienos KANSTAR kainos pokytis į USD: $ 0.
KANSTAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000045978.
KANSTAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000384897.
KANSTAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00005006557835543028.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.62%
30 dienų$ -0.0000045978-4.03%
60 dienų$ +0.0000384897+33.79%
90 dienų$ +0.00005006557835543028+78.43%

Kas yra KANSTAR ($KANSTAR)

The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KANSTAR ($KANSTAR) išteklius

Oficiali svetainė

KANSTAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KANSTAR ($KANSTAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KANSTAR ($KANSTAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KANSTAR prognozes.

Peržiūrėkite KANSTAR kainos prognozę dabar!

$KANSTAR į vietos valiutas

KANSTAR ($KANSTAR) Tokenomika

Supratimas apie KANSTAR ($KANSTAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $KANSTARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KANSTAR ($KANSTAR)

Kiek KANSTAR($KANSTAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $KANSTAR kaina USD valiuta yra 0.0001139USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $KANSTAR į USD kaina?
Dabartinė $KANSTAR kaina USD valiuta yra $ 0.0001139. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KANSTAR rinkos kapitalizacija?
$KANSTAR rinkos kapitalizacija yra $ 113.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $KANSTAR apyvartoje?
$KANSTAR apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $KANSTAR kaina?
$KANSTAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0009147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $KANSTAR kaina?
$KANSTAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004614USD.
Kokia yra $KANSTAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $KANSTAR yra --USD.
Ar $KANSTAR kaina šiais metais kils?
$KANSTAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $KANSTAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.