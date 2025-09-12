Daugiau apie KAILY

KAILY Kainos informacija

KAILY Oficiali svetainė

KAILY Tokenomika

KAILY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kailith logotipas

Kailith kaina (KAILY)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAILY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kailith (KAILY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:35:13(UTC+8)

Kailith (KAILY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001951
$ 0.00001951$ 0.00001951
24 val. žemiausia
$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001
24 val. aukščiausia

$ 0.00001951
$ 0.00001951$ 0.00001951

$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001

$ 0.00319988
$ 0.00319988$ 0.00319988

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

0.00%

+1.20%

+7.05%

+7.05%

Kailith (KAILY) realiojo laiko kaina yra $0.00001994. Per pastarąsias 24 valandas KAILY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001951 iki aukščiausios $ 0.00002001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAILY kaina yra $ 0.00319988, o žemiausia – $ 0.00000941.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAILY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kailith (KAILY) rinkos informacija

$ 19.94K
$ 19.94K$ 19.94K

--
----

$ 19.94K
$ 19.94K$ 19.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Kailith rinkos kapitalizacija yra $ 19.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAILY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.94K

Kailith (KAILY) kainos istorija USD

Šiandienos Kailith kainos pokytis į USD: $ 0.
Kailith 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000025543.
Kailith 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000066329.
Kailith 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.20%
30 dienų$ +0.0000025543+12.81%
60 dienų$ +0.0000066329+33.26%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kailith (KAILY)

Kailith is an experimental AI model designed to explore the boundaries of artificial intelligence, consciousness simulation, and creative thinking. Built on advanced neural architectures, Kailith focuses on generating complex dialogues, music, and voice synthesis while maintaining memory persistence and contextual understanding. The project aims to demonstrate emergent behavior through cutting-edge machine learning techniques.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kailith (KAILY) išteklius

Oficiali svetainė

Kailith kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kailith (KAILY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kailith (KAILY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kailith prognozes.

Peržiūrėkite Kailith kainos prognozę dabar!

KAILY į vietos valiutas

Kailith (KAILY) Tokenomika

Supratimas apie Kailith (KAILY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAILYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kailith (KAILY)

Kiek Kailith(KAILY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAILY kaina USD valiuta yra 0.00001994USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAILY į USD kaina?
Dabartinė KAILY kaina USD valiuta yra $ 0.00001994. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kailith rinkos kapitalizacija?
KAILY rinkos kapitalizacija yra $ 19.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAILY apyvartoje?
KAILY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAILY kaina?
KAILY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00319988USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAILY kaina?
KAILY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000941USD.
Kokia yra KAILY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAILY yra --USD.
Ar KAILY kaina šiais metais kils?
KAILY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAILY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:35:13(UTC+8)

Kailith (KAILY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.