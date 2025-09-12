Daugiau apie KCH

KCH Kainos informacija

KCH Baltoji knyga

KCH Oficiali svetainė

KCH Tokenomika

KCH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kaching logotipas

Kaching kaina (KCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 KCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00173304
$0.00173304$0.00173304
-7.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kaching (KCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:09:56(UTC+8)

Kaching (KCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00171811
$ 0.00171811$ 0.00171811
24 val. žemiausia
$ 0.00196095
$ 0.00196095$ 0.00196095
24 val. aukščiausia

$ 0.00171811
$ 0.00171811$ 0.00171811

$ 0.00196095
$ 0.00196095$ 0.00196095

$ 0.094286
$ 0.094286$ 0.094286

$ 0.00069591
$ 0.00069591$ 0.00069591

+0.91%

-7.08%

-11.31%

-11.31%

Kaching (KCH) realiojo laiko kaina yra $0.00173529. Per pastarąsias 24 valandas KCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00171811 iki aukščiausios $ 0.00196095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KCH kaina yra $ 0.094286, o žemiausia – $ 0.00069591.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -7.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kaching (KCH) rinkos informacija

$ 493.94K
$ 493.94K$ 493.94K

--
----

$ 17.35M
$ 17.35M$ 17.35M

284.64M
284.64M 284.64M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Kaching rinkos kapitalizacija yra $ 493.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KCH apyvartoje yra 284.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.35M

Kaching (KCH) kainos istorija USD

Šiandienos Kaching kainos pokytis į USD: $ -0.00013239953835978.
Kaching 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005338701.
Kaching 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017203224.
Kaching 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009264491438738188.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00013239953835978-7.08%
30 dienų$ +0.0005338701+30.77%
60 dienų$ +0.0017203224+99.14%
90 dienų$ +0.0009264491438738188+114.54%

Kas yra Kaching (KCH)

Kaching is a protocol with lottery and staking as services.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kaching (KCH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kaching kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kaching (KCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaching (KCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaching prognozes.

Peržiūrėkite Kaching kainos prognozę dabar!

KCH į vietos valiutas

Kaching (KCH) Tokenomika

Supratimas apie Kaching (KCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kaching (KCH)

Kiek Kaching(KCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KCH kaina USD valiuta yra 0.00173529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KCH į USD kaina?
Dabartinė KCH kaina USD valiuta yra $ 0.00173529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kaching rinkos kapitalizacija?
KCH rinkos kapitalizacija yra $ 493.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KCH apyvartoje?
KCH apyvartoje yra 284.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KCH kaina?
KCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.094286USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KCH kaina?
KCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00069591USD.
Kokia yra KCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KCH yra --USD.
Ar KCH kaina šiais metais kils?
KCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:09:56(UTC+8)

Kaching (KCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.