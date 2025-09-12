Daugiau apie JKC

Junkcoin logotipas

Junkcoin kaina (JKC)

Neįtraukta į sąrašą

1 JKC į USD – tiesioginė kaina:

$0.04256727
$0.04256727$0.04256727
-2.00%1D
mexc
USD
Junkcoin (JKC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 01:56:04(UTC+8)

Junkcoin (JKC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0406529
$ 0.0406529$ 0.0406529
24 val. žemiausia
$ 0.04469841
$ 0.04469841$ 0.04469841
24 val. aukščiausia

$ 0.0406529
$ 0.0406529$ 0.0406529

$ 0.04469841
$ 0.04469841$ 0.04469841

$ 0.747856
$ 0.747856$ 0.747856

$ 0.02020314
$ 0.02020314$ 0.02020314

+0.01%

-2.03%

-22.82%

-22.82%

Junkcoin (JKC) realiojo laiko kaina yra $0.04257605. Per pastarąsias 24 valandas JKC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0406529 iki aukščiausios $ 0.04469841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JKC kaina yra $ 0.747856, o žemiausia – $ 0.02020314.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JKC per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Junkcoin (JKC) rinkos informacija

$ 875.31K
$ 875.31K$ 875.31K

--
----

$ 875.33K
$ 875.33K$ 875.33K

20.56M
20.56M 20.56M

20,563,413.823584
20,563,413.823584 20,563,413.823584

Dabartinė Junkcoin rinkos kapitalizacija yra $ 875.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JKC apyvartoje yra 20.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 20563413.823584. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 875.33K

Junkcoin (JKC) kainos istorija USD

Šiandienos Junkcoin kainos pokytis į USD: $ -0.00088464788840431.
Junkcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0120427379.
Junkcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0344498999.
Junkcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.013764658706898583.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00088464788840431-2.03%
30 dienų$ +0.0120427379+28.29%
60 dienų$ +0.0344498999+80.91%
90 dienų$ +0.013764658706898583+47.78%

Kas yra Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Junkcoin (JKC) išteklius

Junkcoin kainos prognozė (USD)

Junkcoin (JKC) Tokenomika

Supratimas apie Junkcoin (JKC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JKCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Junkcoin (JKC)

Kiek Junkcoin(JKC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JKC kaina USD valiuta yra 0.04257605USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JKC į USD kaina?
Dabartinė JKC kaina USD valiuta yra $ 0.04257605. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Junkcoin rinkos kapitalizacija?
JKC rinkos kapitalizacija yra $ 875.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JKC apyvartoje?
JKC apyvartoje yra 20.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JKC kaina?
JKC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.747856USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JKC kaina?
JKC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02020314USD.
Kokia yra JKC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JKC yra --USD.
Ar JKC kaina šiais metais kils?
JKC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JKC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 01:56:04(UTC+8)

