Daugiau apie JOULE

JOULE Kainos informacija

JOULE Baltoji knyga

JOULE Oficiali svetainė

JOULE Tokenomika

JOULE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Joule logotipas

Joule kaina (JOULE)

Neįtraukta į sąrašą

1 JOULE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00424977
$0.00424977$0.00424977
-1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Joule (JOULE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:23:14(UTC+8)

Joule (JOULE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00393263
$ 0.00393263$ 0.00393263
24 val. žemiausia
$ 0.00430571
$ 0.00430571$ 0.00430571
24 val. aukščiausia

$ 0.00393263
$ 0.00393263$ 0.00393263

$ 0.00430571
$ 0.00430571$ 0.00430571

$ 0.067035
$ 0.067035$ 0.067035

$ 0.00381682
$ 0.00381682$ 0.00381682

+0.62%

-1.29%

+7.10%

+7.10%

Joule (JOULE) realiojo laiko kaina yra $0.00424977. Per pastarąsias 24 valandas JOULE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00393263 iki aukščiausios $ 0.00430571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JOULE kaina yra $ 0.067035, o žemiausia – $ 0.00381682.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JOULE per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – -1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Joule (JOULE) rinkos informacija

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

728.65M
728.65M 728.65M

734,827,595.1752689
734,827,595.1752689 734,827,595.1752689

Dabartinė Joule rinkos kapitalizacija yra $ 3.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JOULE apyvartoje yra 728.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 734827595.1752689. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.12M

Joule (JOULE) kainos istorija USD

Šiandienos Joule kainos pokytis į USD: $ 0.
Joule 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002000902.
Joule 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003180281.
Joule 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.29%
30 dienų$ -0.0002000902-4.70%
60 dienų$ +0.0003180281+7.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Joule (JOULE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Joule kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Joule (JOULE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Joule (JOULE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Joule prognozes.

Peržiūrėkite Joule kainos prognozę dabar!

JOULE į vietos valiutas

Joule (JOULE) Tokenomika

Supratimas apie Joule (JOULE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JOULEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Joule (JOULE)

Kiek Joule(JOULE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JOULE kaina USD valiuta yra 0.00424977USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JOULE į USD kaina?
Dabartinė JOULE kaina USD valiuta yra $ 0.00424977. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Joule rinkos kapitalizacija?
JOULE rinkos kapitalizacija yra $ 3.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JOULE apyvartoje?
JOULE apyvartoje yra 728.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JOULE kaina?
JOULE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.067035USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JOULE kaina?
JOULE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00381682USD.
Kokia yra JOULE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JOULE yra --USD.
Ar JOULE kaina šiais metais kils?
JOULE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JOULE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:23:14(UTC+8)

Joule (JOULE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.