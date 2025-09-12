Daugiau apie JHH

JHH kaina (JHH)

JHH kaina (JHH)

Neįtraukta į sąrašą

1 JHH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.10%1D
USD
JHH (JHH) kainos grafikas realiu laiku
JHH (JHH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000096
$ 0.0000096$ 0.0000096

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

-1.45%

-6.28%

-6.28%

JHH (JHH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JHH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JHH kaina yra $ 0.0000096, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JHH per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – -1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JHH (JHH) rinkos informacija

$ 299.64K
$ 299.64K$ 299.64K

--
----

$ 299.64K
$ 299.64K$ 299.64K

10.00T
10.00T 10.00T

9,999,990,062,593.0
9,999,990,062,593.0 9,999,990,062,593.0

Dabartinė JHH rinkos kapitalizacija yra $ 299.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JHH apyvartoje yra 10.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 9999990062593.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 299.64K

JHH (JHH) kainos istorija USD

Šiandienos JHH kainos pokytis į USD: $ 0.
JHH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JHH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JHH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.45%
30 dienų$ 0-24.39%
60 dienų$ 0-13.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra JHH (JHH)

$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.

JHH (JHH) išteklius

JHH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JHH (JHH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JHH (JHH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JHH prognozes.

Peržiūrėkite JHH kainos prognozę dabar!

JHH į vietos valiutas

JHH (JHH) Tokenomika

Supratimas apie JHH (JHH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JHHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JHH (JHH)

Kiek JHH(JHH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JHH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JHH į USD kaina?
Dabartinė JHH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JHH rinkos kapitalizacija?
JHH rinkos kapitalizacija yra $ 299.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JHH apyvartoje?
JHH apyvartoje yra 10.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JHH kaina?
JHH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0000096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JHH kaina?
JHH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JHH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JHH yra --USD.
Ar JHH kaina šiais metais kils?
JHH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JHH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
JHH (JHH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.