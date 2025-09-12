Daugiau apie $JACKY

jacky kaina ($JACKY)

Neįtraukta į sąrašą

1 $JACKY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011102
$0.00011102$0.00011102
+2.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
jacky ($JACKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:03(UTC+8)

jacky ($JACKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00010847
$ 0.00010847$ 0.00010847
24 val. žemiausia
$ 0.00011117
$ 0.00011117$ 0.00011117
24 val. aukščiausia

$ 0.00010847
$ 0.00010847$ 0.00010847

$ 0.00011117
$ 0.00011117$ 0.00011117

$ 0.00084879
$ 0.00084879$ 0.00084879

$ 0.00004461
$ 0.00004461$ 0.00004461

+0.63%

+2.35%

+12.15%

+12.15%

jacky ($JACKY) realiojo laiko kaina yra $0.00011102. Per pastarąsias 24 valandas $JACKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00010847 iki aukščiausios $ 0.00011117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $JACKY kaina yra $ 0.00084879, o žemiausia – $ 0.00004461.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $JACKY per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

jacky ($JACKY) rinkos informacija

$ 85.35K
$ 85.35K$ 85.35K

--
----

$ 85.35K
$ 85.35K$ 85.35K

772.99M
772.99M 772.99M

772,985,845.1337279
772,985,845.1337279 772,985,845.1337279

Dabartinė jacky rinkos kapitalizacija yra $ 85.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $JACKY apyvartoje yra 772.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 772985845.1337279. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.35K

jacky ($JACKY) kainos istorija USD

Šiandienos jacky kainos pokytis į USD: $ 0.
jacky 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000126366.
jacky 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000262939.
jacky 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001495657066900057.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.35%
30 dienų$ +0.0000126366+11.38%
60 dienų$ +0.0000262939+23.68%
90 dienų$ +0.00001495657066900057+15.57%

Kas yra jacky ($JACKY)

The cutest cat on Solana! Fair Moonshot launch, LP burnt, REAL community. Get ready for the next BIG Solana meme😼

jacky ($JACKY) išteklius

Oficiali svetainė

jacky kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos jacky ($JACKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų jacky ($JACKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes jacky prognozes.

Peržiūrėkite jacky kainos prognozę dabar!

$JACKY į vietos valiutas

jacky ($JACKY) Tokenomika

Supratimas apie jacky ($JACKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $JACKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie jacky ($JACKY)

Kiek jacky($JACKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $JACKY kaina USD valiuta yra 0.00011102USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $JACKY į USD kaina?
Dabartinė $JACKY kaina USD valiuta yra $ 0.00011102. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra jacky rinkos kapitalizacija?
$JACKY rinkos kapitalizacija yra $ 85.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $JACKY apyvartoje?
$JACKY apyvartoje yra 772.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $JACKY kaina?
$JACKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00084879USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $JACKY kaina?
$JACKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004461USD.
Kokia yra $JACKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $JACKY yra --USD.
Ar $JACKY kaina šiais metais kils?
$JACKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $JACKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:03(UTC+8)

