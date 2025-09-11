ivault kaina (IVT)
+0.14%
+1.45%
+18.61%
+18.61%
ivault (IVT) realiojo laiko kaina yra $0.0232129. Per pastarąsias 24 valandas IVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02285915 iki aukščiausios $ 0.02333706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IVT kaina yra $ 0.063788, o žemiausia – $ 0.01185343.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IVT per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ivault rinkos kapitalizacija yra $ 3.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IVT apyvartoje yra 162.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.86M
Šiandienos ivault kainos pokytis į USD: $ +0.00033207.
ivault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0104600205.
ivault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0142968576.
ivault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00033207
|+1.45%
|30 dienų
|$ +0.0104600205
|+45.06%
|60 dienų
|$ +0.0142968576
|+61.59%
|90 dienų
|$ 0
|--
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
