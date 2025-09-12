Daugiau apie INU

INU logotipas

INU kaina (INU)

Neįtraukta į sąrašą

1 INU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.70%1D
mexc
USD
INU (INU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:28:55(UTC+8)

INU (INU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589313
$ 0.00589313$ 0.00589313

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-0.74%

+7.17%

+7.17%

INU (INU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas INU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INU kaina yra $ 0.00589313, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INU per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

INU (INU) rinkos informacija

$ 77.18K
$ 77.18K$ 77.18K

--
----

$ 77.18K
$ 77.18K$ 77.18K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,495.86
999,878,495.86 999,878,495.86

Dabartinė INU rinkos kapitalizacija yra $ 77.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INU apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999878495.86. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.18K

INU (INU) kainos istorija USD

Šiandienos INU kainos pokytis į USD: $ 0.
INU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
INU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
INU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.74%
30 dienų$ 0-31.47%
60 dienų$ 0-45.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra INU (INU)

INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.

INU (INU) išteklius

Oficiali svetainė

INU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos INU (INU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų INU (INU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes INU prognozes.

Peržiūrėkite INU kainos prognozę dabar!

INU į vietos valiutas

INU (INU) Tokenomika

Supratimas apie INU (INU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie INU (INU)

Kiek INU(INU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INU į USD kaina?
Dabartinė INU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra INU rinkos kapitalizacija?
INU rinkos kapitalizacija yra $ 77.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INU apyvartoje?
INU apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INU kaina?
INU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00589313USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INU kaina?
INU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra INU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INU yra --USD.
Ar INU kaina šiais metais kils?
INU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:28:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.