Increment Staked FLOW logotipas

Increment Staked FLOW kaina (STFLOW)

Neįtraukta į sąrašą

1 STFLOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.531314
-1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Increment Staked FLOW (STFLOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:21:29(UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.528655
24 val. žemiausia
$ 0.540469
24 val. aukščiausia

$ 0.528655
$ 0.540469
$ 1.91
$ 0.369164
+0.54%

-1.48%

+2.25%

+2.25%

Increment Staked FLOW (STFLOW) realiojo laiko kaina yra $0.531529. Per pastarąsias 24 valandas STFLOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.528655 iki aukščiausios $ 0.540469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STFLOW kaina yra $ 1.91, o žemiausia – $ 0.369164.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STFLOW per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Increment Staked FLOW (STFLOW) rinkos informacija

$ 7.05M
--
$ 7.05M
13.28M
13,275,438.92754347
Dabartinė Increment Staked FLOW rinkos kapitalizacija yra $ 7.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STFLOW apyvartoje yra 13.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 13275438.92754347. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.05M

Increment Staked FLOW (STFLOW) kainos istorija USD

Šiandienos Increment Staked FLOW kainos pokytis į USD: $ -0.0079907134042206.
Increment Staked FLOW 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0616546000.
Increment Staked FLOW 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0360939551.
Increment Staked FLOW 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0079907134042206-1.48%
30 dienų$ +0.0616546000+11.60%
60 dienų$ +0.0360939551+6.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

Increment Staked FLOW (STFLOW) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Increment Staked FLOW kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Increment Staked FLOW (STFLOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Increment Staked FLOW (STFLOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Increment Staked FLOW prognozes.

Peržiūrėkite Increment Staked FLOW kainos prognozę dabar!

STFLOW į vietos valiutas

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomika

Supratimas apie Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STFLOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Increment Staked FLOW (STFLOW)

Kiek Increment Staked FLOW(STFLOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STFLOW kaina USD valiuta yra 0.531529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STFLOW į USD kaina?
Dabartinė STFLOW kaina USD valiuta yra $ 0.531529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Increment Staked FLOW rinkos kapitalizacija?
STFLOW rinkos kapitalizacija yra $ 7.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STFLOW apyvartoje?
STFLOW apyvartoje yra 13.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STFLOW kaina?
STFLOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.91USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STFLOW kaina?
STFLOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.369164USD.
Kokia yra STFLOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STFLOW yra --USD.
Ar STFLOW kaina šiais metais kils?
STFLOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STFLOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.